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О поедании насекомых, или Отвратительная глобализация

О поедании насекомых, или Отвратительная глобализация

О поедании насекомых, или Отвратительная глобализация Диего Фузаро Дезидентификация гастрономии в значительной степени способствует более общей дезидентификации человека во времена его технической воспроизводимости В течение некоторого времени ЕС настаивал на том, чтобы европейцы охотно включали в свой рацион личинок и насекомых, червей и мух — гастрономически правильное единое блюдо, вариант политически корректной единой мысли.

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