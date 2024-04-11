О поедании насекомых, или Отвратительная глобализация Диего Фузаро Дезидентификация гастрономии в значительной степени способствует более общей дезидентификации человека во времена его технической воспроизводимости В течение некоторого времени ЕС настаивал на том, чтобы европейцы охотно включали в свой рацион личинок и насекомых, червей и мух — гастрономически правильное единое блюдо, вариант политически корректной единой мысли.