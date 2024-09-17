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Международная федерация дзюдо дисквалифицировала сербского спортсмена за то, что он перекрестился перед выходом на татами

Международная федерация дзюдо дисквалифицировала сербского спортсмена за то, что он перекрестился перед выходом на татами

Международная федерация дзюдо на пять месяцев дисквалифицировала сербского спортсмена Неманью Майдова за демонстрацию религиозного жеста во время проходивших в Париже Олимпийских игр.

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