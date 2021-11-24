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А какой будет украинская война для Западной Европы?

А какой будет украинская война для Западной Европы?

У России есть все основания считать НАТО агрессором, войска НАТО за последние тридцать лет продвинулись на тысячу километров ближе к нам, войска НАТО стоят в 130 км от Питера, самолеты НАТО летают вдоль границ и ищут цели на нашей территории.

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