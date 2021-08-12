Русская весна

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Меркель едет на Украину приструнить обнаглевшего Зеленского

Меркель едет на Украину приструнить обнаглевшего Зеленского

Эпоха канцлера Ангелы Меркель подходит к логическому концу. За 16 лет правления карьера фрау сменялась взлетами и падениями.

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Иван Семенов
Фашисты объединяются!
Геннадий Бережнов
Думаю эта поездка Меркель уже ничего не решает. И разговора прагматичного не стоит ожидать. Это и Зен. понимает и Меркель.
Владимир Моргунов
Самим немцам наср-ть на Украину. Поздновато бабка кинулась исполнять обязанности гаранта. Твой поезд ушел !!!!! Инструкции как дышать дальше, Зе получит от Бо !!!!!!
Valentina Fortuna
eta frau iznatcalno dala zelenskomu i fashizmu na ukraine dorogu.

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