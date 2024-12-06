😨 В подземный переход в Симферополе упал автомобиль BMW Инцидент произошёл на перекрёстке улицы Лермонтова и проспекта Победы.
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😨 В подземный переход в Симферополе упал автомобиль BMW Инцидент произошёл на перекрёстке улицы Лермонтова и проспекта Победы.