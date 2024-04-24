Шашлык из баранины маринованный в овечьем йогурте

Ингредиенты баранина 4 кг. черный молотый перец соль йогурт из овечьего молока 300 мл. Пошаговый рецепт приготовления Если для шашлыка вы приобрели баранью ногу, перед приготовлением вырежьте из нее при обвалке лимфоузлы и сухожилия, пленки.