Совбез: в России пройдет международная встреча по угрозам от извращений с Запада

Насаждаемые западными странами извращения несут угрозу для человечества. Эту проблему обсудят на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, которая состоится весной 2024 года в России.
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