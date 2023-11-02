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Совбез: в России пройдет международная встреча по угрозам от извращений с Запада

Совбез: в России пройдет международная встреча по угрозам от извращений с Запада

Насаждаемые западными странами извращения несут угрозу для человечества. Эту проблему обсудят на международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности, которая состоится весной 2024 года в России.

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