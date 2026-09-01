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Пронедра

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Самоочищающееся устройство извлекло углекислый газ из морской воды

Самоочищающееся устройство извлекло углекислый газ из морской воды

Инженеры разработали электрохимическое устройство для извлечения растворённого углекислого газа из морской воды, которое автоматически предотвращает накопление минеральных отложений (карбоната кальция и гидроксида магния) на электродах.

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