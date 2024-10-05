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Молдова, демократическая и европейская

Молдова, демократическая и европейская

Как пела когда-то группа «Экивок», «У! А! Молдова! У! А! Здесь клёво!».Но это было до прихода к власти Майи Санду…Оказывается, многие в России не в курсе, что там в Молдове происходит.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
По-молдавски фамилия Санду - Сандуце. Можно б было скорректировать.
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17 час.
Лариса Козлова
Она румынка, так что всё верно - Санду.
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10 час.
ИО
Игорь Овчаренко
ВНУЧКА........
Ответить
2 час.

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