"Русские, помогите": шокированные французы с теплотой и болью вспоминают Олимпиаду в Сочи

В социальных сетях разгорелись жаркие дебаты вокруг церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. Видео, сравнивающее парижское открытие с церемонией в Сочи 2014 года, стало вирусным в соцсети X, набрав уже более 6 миллионов просмотров.