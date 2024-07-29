В Госдуме предупредили о фразах, по которым легко вычислить мошенников

Вычислить мошенников в разговоре можно по фразам, которые создают чувство паники, и просьбам о предоставлении конфиденциальной информации, предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
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