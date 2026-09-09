В Нидерландах супруги тайно насиловали шестерых детей

В Нидерландах судят пару, которая насиловала детей подруги и брата. Об этом сообщает NL Times.По данным издания, перед судом предстали 57-летний Ричард и его 34-летняя супруга Эвертье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ Потребление алког...
- А Профессор Продеус...
- ЛЛ "Сиб.фм": в Новос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым