Светлана Каверзина анонсировала свое выдвижение в мэры Новосибирска

Заявление Каверзиной об участии в конкурсе по выбору мэра города прозвучало в ходе сессии горсовета. Депутат Совета депутатов Новосибирска Светлана Каверзина приняла решение выдвинуть свою кандидатуру на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра города.