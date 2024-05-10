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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клопп об уходе Нуньеса: «Нет никаких спекуляций. Ему часто не везет в ситуациях, когда он все делает правильно, но мяч все равно не идет в ворота. Он настолько хорош, что постоянно попадает в такие моменты»

Ранее появилась информация, что уругвайского нападающего «Ливерпуля» предложили «Барселоне» на случай ухода Роберта Левандовски.

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