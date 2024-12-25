Госдума отметила вклад председателя совета директоров ММК в развитие Магнитки и Южного Урала

Виктор Рашников отмечен Благодарственным письмом Госдумы. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», вручение награды состоялось в ходе визита в Магнитогорск председателя комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.