Число автомобильных брендов в России за шесть лет выросло вдвое

Число автомобильных марок в России за шесть лет выросло более чем вдвое. Как пишут «Известия», в 2020 году на рынке было представлено 57 брендов, а к 2026 году этот показатель превысил 120 марок.
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