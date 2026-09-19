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Царьград

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Жизнь приезжих в России сильно изменится? Нововведения поддержал Путин. Но мигрантолюбы не дремлют

Жизнь приезжих в России сильно изменится? Нововведения поддержал Путин. Но мигрантолюбы не дремлют

Жизнь приезжих в России скоро сильно изменится? Готовящиеся нововведения относительно оргнабора поддержал Владимир Путин.

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