РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ | © РИА Новости / Екатерина Штукина Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал вспомнить советский опыт изъятия иностранных активов в пользу государства, комментируя реакцию Европы на передачу под временное управление активов Nestle и Auchan.
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