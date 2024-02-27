Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении фельдшера скорой помощи в Твери

В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Твери мужчина причинил телесные повреждения девушке-фельдшеру, прибывшей в составе бригады скорой помощи на вызов в одно из общественных мест.
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