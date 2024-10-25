Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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Принято считать, что есть разделение вин на мужские и женские. Правда ли это ?

Принято считать, что есть разделение вин на мужские и женские. Правда ли это ?

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости В последние десятилетия тема взаимосвязи вина и гендерных стереотипов стала актуальна, побуждая нас более внимательно рассмотреть, какие именно характеристики делают напиток «мужским» или «женским».

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