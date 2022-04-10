Мартин Брандл: «Обгоны в борьбе Леклера и Ферстаппена гарантированы на Гран-при Австралии»

Экс-пилот «Формулы-1» Мартин Брандл проанализировал расклады перед Гран-при Австралии. С поула стартует гонщик «Феррари» Шарль Леклер, его соперник из «Ред Булл» Макс Ферстаппен начнет Гран-при вторым.
Популярные статьи
- Директор арены в Хабаровске о «Z» на фасаде: «Охранять своих людей, стать сильным государством, вызывающим к себе уважение, – главная цель нашего президента»
- Камила Валиева посетила полпредство Татарстана в Москве
- Неманя Недович осудил действия болельщиков «Жальгириса» во время матча с «Црвеной Звездой»
Свежие комментарии