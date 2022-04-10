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Мартин Брандл: «Обгоны в борьбе Леклера и Ферстаппена гарантированы на Гран-при Австралии»

Экс-пилот «Формулы-1» Мартин Брандл проанализировал расклады перед Гран-при Австралии. С поула стартует гонщик «Феррари» Шарль Леклер, его соперник из «Ред Булл» Макс Ферстаппен начнет Гран-при вторым.

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