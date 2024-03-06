Мигрантов хотят расселять по новым правилам. И это будут анклавы со своими порядками

А

Александр

А разбазаривание гражданства только усиливает аульный фактор. Прохвостам, наделенным правами госуправления, по хрену. У них другие критерии. И главный - нажива. Жизнь показывает, что свободное перемещение мигрантов по стране, а тем более раздача российского гражданства направо-налево (из-за бездарности и неспособности чиновников организовать контроль перемещения по стране приезжих) недопутимы! Жмем сальные ручки кандидатов. А они, как и аульные, клали на вас. Ксерокопируют и раздают копии древних рукописей, а что под носом не видят. Да, была Россия великой. Кто спорит? Но что из неё сейчас делают - молчок. И калейдоскоп лиц, уставших от государственных забот. А, точнее, не лиц, а масок. И подсовывают на выборы неизвестно откуда выныривающие клоунов. Процедуру выборов отточили. Надо отточить и процедуру допуска к выборам кандидатов на государственные должности. От масок, утративших связь со страной и не известно от куда взявшихся, уже тошнит.