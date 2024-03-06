Компании, строящие в Московской области склады и распределительные центры, смогут согласовывать новые инвестиционные проекты только в случае, если построят на территории объектов общежития для мигрантов.
Мигрантов хотят расселять по новым правилам. И это будут анклавы со своими порядками
Комментарии
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А
Александр
А разбазаривание гражданства только усиливает аульный фактор. Прохвостам, наделенным правами госуправления, по хрену. У них другие критерии. И главный - нажива. Жизнь показывает, что свободное перемещение мигрантов по стране, а тем более раздача российского гражданства направо-налево (из-за бездарности и неспособности чиновников организовать контроль перемещения по стране приезжих) недопутимы! Жмем сальные ручки кандидатов. А они, как и аульные, клали на вас. Ксерокопируют и раздают копии древних рукописей, а что под носом не видят. Да, была Россия великой. Кто спорит? Но что из неё сейчас делают - молчок. И калейдоскоп лиц, уставших от государственных забот. А, точнее, не лиц, а масок. И подсовывают на выборы неизвестно откуда выныривающие клоунов. Процедуру выборов отточили. Надо отточить и процедуру допуска к выборам кандидатов на государственные должности. От масок, утративших связь со страной и не известно от куда взявшихся, уже тошнит.
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4 час.
Natalija Osminina
Идиотская затея. Пример надо брать с саудитов и пр.арабов Аравийского полуострова. У них все давно обкатано.
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3 час.
МБ
Максим Буров
Действительно идиотская. А зачем строить? Можно сделать программу для жителей в складских районах- мигрант в каждый дом. Не хочешь, тогда налог на безмигрантность.:)
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1 час.
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