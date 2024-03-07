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Путин провел совещание по вопросам развития Юга и Приазовья: впереди большие планы

Путин провел совещание по вопросам развития Юга и Приазовья: впереди большие планы

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Юга России и Приазовья. Обсуждалось расширение транспортных возможностей, создание комфортной городской среды, расселение из аварийного жилья, развитие туризма, строительство объектов социальной инфраструктуры.

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