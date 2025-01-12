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Почему стоим? Воскресная пробка поставила приморцев в тупик

Почему стоим? Воскресная пробка поставила приморцев в тупик

Очередное ДТП стало причиной пробки во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS. Неожиданный затор образовался на проспекте 100-летия Владивостока - он тянется от остановки «Фабрика Заря» до торгового центра «Искра».

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