Почему стоим? Воскресная пробка поставила приморцев в тупик

Очередное ДТП стало причиной пробки во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS. Неожиданный затор образовался на проспекте 100-летия Владивостока - он тянется от остановки «Фабрика Заря» до торгового центра «Искра».
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