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Царьград

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Американский военкор Ланкастер снял момент атаки украинского дрона и свое спасение

Американский военкор Ланкастер снял момент атаки украинского дрона и свое спасение

"Дробовик рулит", – прокомментировал спасение русский военкор Стешин.Американский военкор Патрик Ланкастер снял в Курской области эпичное видео атаки украинского дрона на автомобиль.

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