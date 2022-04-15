Автомобилистам на заметку: на несколько дней перекрыта улица в центре Уссурийска

Автомобилистам на заметку: на несколько дней перекрыта улица в центре Уссурийска

В центре Уссурийска ограничено движение транспорта в районе молодежного центра "Горизонт". На одной из улиц ведутся земляные работы, которые продлятся до 25 апреля, сообщает ИА UssurMedia.

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