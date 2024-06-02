«Мной воспользовались»: погиб артист, которого называют «голосом» Михаила Круга

Антон Казимир так и не смог доказать, что в дуэтных песнях Ирина Круг поет вовсе не со своим мужем. Антон Казимир с актером Юрием Кузнецовым-Таежным, исполнявшим роль Михаила Круга в фильме соцсетиСтало известно о гибели российского шансонье Антона Казимира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии