«Мной воспользовались»: погиб артист, которого называют «голосом» Михаила Круга

Антон Казимир так и не смог доказать, что в дуэтных песнях Ирина Круг поет вовсе не со своим мужем. Антон Казимир с актером Юрием Кузнецовым-Таежным, исполнявшим роль Михаила Круга в фильме соцсетиСтало известно о гибели российского шансонье Антона Казимира.