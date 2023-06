Baldur’s Gate III выйдет на ПК месяц раньше, а на PS5 позже; Annapurna Interactive анонсировала новую игру по мотивам «Бегущего по лезвию» — Blade Runner 2033: Labyrinth; возможно, Rockstar работает на ремастером Red Dead Redemption; батл-рояль My Hero Ultra Rumble получил примерную дату выхода; Project Rene (The Sims 5) будет условно-бесплатной; Metal Gear Solid: Master Co .