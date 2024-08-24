Уралец-ТС — Лада: прогноз на матч 31 августа 2024 года, Первая лига Беларуси, ставки и коэффициенты на Спортсе Уралец-ТС — Лада: прогноз на матч 31 августа 2024 года, Первая лига Беларуси, ставки и коэффициенты на Спортсе.