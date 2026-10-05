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Вечерний Новосибирск

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Новосибирский подросток решился на диверсию после взлома «Госуслуг»

Новосибирский подросток решился на диверсию после взлома «Госуслуг»

Как сообщили в транспортной полиции Сибири, в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская поступило сообщение о попытке поджога трансформаторной подстанции на перегоне между станциями Сибирская и Юность.

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