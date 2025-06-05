Инвестиции в основной капитал в РФ выросли на 8,7%

Основной причиной увеличения вложений стало обрабатывающее производство, которое выросло на 41,9%. Особенно заметно поднялись инвестиции в производство прочих транспортных средств (+210%) и химическую промышленность (+69,2%).
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