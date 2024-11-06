«Россия уступает хохлам по уровню жизни. Становится только хуже»: Скурлатов

Россия занимает 67 место по уровню жизни, Украина — 65, утверждает политолог Валерий Скурлатов. Следом за мигрантами, россияне на втором месте по значимости проблемы ставят инфляцию и безработицу, другими словами — нищету, считает эксперт.
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