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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Россия уступает хохлам по уровню жизни. Становится только хуже»: Скурлатов

Россия занимает 67 место по уровню жизни, Украина — 65, утверждает политолог Валерий Скурлатов. Следом за мигрантами, россияне на втором месте по значимости проблемы ставят инфляцию и безработицу, другими словами — нищету, считает эксперт.

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