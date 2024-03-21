Глубокое погружение в мир опционных договоров Юлия СавельеваВ мире финансов и бизнеса опционные договоры играют ключевую роль, позволяя участникам рынка минимизировать риски и гарантировать потенциальные будущие сделки.
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