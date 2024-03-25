Накануне у нас весь вечер был включен информационный канал "Россия 24". Смотрели, следили, слушали.
Федеральные каналы не отменили развлекательные шоу...
Комментарии
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Евгений Кузнецов
Вечером в пятницу еще не было понятно что произошло.А сетка вещания утверждается заранее.А вот наблюдение что этот теракт должен был поизойти во время концерта Шамана очень интересное.По любому за всем этим торчат уши заказчика-США это беспороно.
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24 мин.
Евгений Михайлов
Ау, автор! Как же ты до сих пор не знаешь, что ещё вчера Басманным судом Москвы арестованы террористы, задержанные в Брянской области, совсем с другими фамилиями. А ты просто дезинформируешь читателей. Грош цена твоим писаниям!
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15 мин.
Владимир Фердман
цитата : - народ он прост, он судит по справедливости. Вот только власть предержащие так не умеют. Они мыслят глобально, а там где глобальность, справедливости не бывает.
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6 мин.
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