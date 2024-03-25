СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 081 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Фердман
    Шандрахать надо было когда собирались памятник богдану хмельницкому менять на памятник ленину13 выводов из пер...
  • Владимир Фердман
    цитата : -  народ он прост, он судит по справедливости. Вот только власть предержащие так не умеют. Они мыслят глобал...Федеральные канал...
  • Евгений Михайлов
    Ау, автор! Как же ты до сих пор не знаешь, что ещё вчера Басманным судом Москвы арестованы террористы, задержанные в ...Федеральные канал...

Федеральные каналы не отменили развлекательные шоу...

Федеральные каналы не отменили развлекательные шоу...

Накануне у нас весь вечер был включен информационный канал "Россия 24". Смотрели, следили, слушали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Кузнецов
Вечером в пятницу еще не было понятно что произошло.А сетка вещания утверждается заранее.А вот наблюдение что этот теракт должен был поизойти во время концерта Шамана очень интересное.По любому за всем этим торчат уши заказчика-США это беспороно.
Ответить
24 мин.
Евгений Михайлов
Ау, автор! Как же ты до сих пор не знаешь, что ещё вчера Басманным судом Москвы арестованы террористы, задержанные в Брянской области, совсем с другими фамилиями.  А ты  просто дезинформируешь читателей. Грош цена твоим писаниям!
Ответить
15 мин.
Владимир Фердман
цитата : -  народ он прост, он судит по справедливости. Вот только власть предержащие так не умеют. Они мыслят глобально, а там где глобальность, справедливости не бывает.
Ответить
6 мин.

Картина дня

наверх