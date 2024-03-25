Федеральные каналы не отменили развлекательные шоу...

Евгений Кузнецов Вечером в пятницу еще не было понятно что произошло.А сетка вещания утверждается заранее.А вот наблюдение что этот теракт должен был поизойти во время концерта Шамана очень интересное.По любому за всем этим торчат уши заказчика-США это беспороно.

Евгений Михайлов Ау, автор! Как же ты до сих пор не знаешь, что ещё вчера Басманным судом Москвы арестованы террористы, задержанные в Брянской области, совсем с другими фамилиями. А ты просто дезинформируешь читателей. Грош цена твоим писаниям!