Время продажи спиртного хотят еще больше ограничить в Забайкалье

Правительство Забайкальского края намерено ужесточить ограничения на продажу алкоголя. Как сообщила 7 апреля на оперативном совещании вице-премьер краевого правительства Наталья Щербина, в ближайшее время планируется внести поправки в соответствующее законодательство.