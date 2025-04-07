Время продажи спиртного хотят еще больше ограничить в Забайкалье

Правительство Забайкальского края намерено ужесточить ограничения на продажу алкоголя. Как сообщила 7 апреля на оперативном совещании вице-премьер краевого правительства Наталья Щербина, в ближайшее время планируется внести поправки в соответствующее законодательство.
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