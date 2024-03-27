213 лет назад по указу Александра l были сформированы батальоны внутренней стражи - важнейшая часть внутренней системы охраны государства.
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213 лет назад по указу Александра l были сформированы батальоны внутренней стражи - важнейшая часть внутренней системы охраны государства.