Михаил Дмитриев Итак, по многочисленным просьбам трудящихся. Вчера депутат Государственной Думы, многими любимый генерал-лейтенант Андрей Гурулёв разместил личном ТГ-канале обращение к 58-й общевойсковой армии Южного военного Округа её уже бывшего командующего – генерал-майора Ивана Попова (позывной «Спартак»).
На увольнение генерала Попова: субординация и воинская честь
Комментарии
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Людмила Фирстова
Andrey Diushae, судя по вашему аккаунту и комментариям в сети, вы обыкновенный провокатор, или может вы не понимаете сути статьи?
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9 час.
Tania Еременко
ИМХО
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8 час.
Лш
Лариса шумбасова
Недостойно никого носящего погоны выносить в гражданскую сеть свои мысли , обиды и т.п. !!! Обнищали духом что-ли нынешние офицеры , либо погрязли в интригах ........ неприятно сие вообще , полное отсутствие понятия чести
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5 час.
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