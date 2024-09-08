В Минобороны РФ потребовали компенсацию за поставку некачественных пайков

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Министерство обороны РФ было признано потерпевшей стороной по делу о поставках некачественных сухих пайков, произведенных АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК) для армии в 2022–2023 годах.
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