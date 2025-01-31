Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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НАТО признало российское лидерство в БПЛА, и ищет беспилотники, способные выжить в Арктике

НАТО признало российское лидерство в БПЛА, и ищет беспилотники, способные выжить в Арктике

Reuters сообщает, что НАТО ищет беспилотники, способные выжить в Арктике. Связано это с тем, что война на Украине продемонстрировала, что БПЛА обеспечить критически важные разведывательные и ударные возможности на поле боя.

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