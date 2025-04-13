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ЦРУ обнародовало материалы о гибели советских солдат после встречи с НЛО

ЦРУ обнародовало материалы о гибели советских солдат после встречи с НЛО

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предоставило доступ к отчету, утверждающему, что в конце 1980-х годов советские военнослужащие погибли после встречи с неопознанным летающим объектом (НЛО) в Сибири.

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