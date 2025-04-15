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МИД Грузии объяснил причину невозможности восстановить отношения с Россией

МИД Грузии объяснил причину невозможности восстановить отношения с Россией

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили объяснила причину того, что пока нет возможности восстановить дипломатические отношения с Россией.

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Комментарии
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Eduard
Хитрость грузин:&quot;Грузия имеет прав на Независимость от СССРа вот Осетия и Абхазия не имеют право на Независимрсть.Хотя все они входили в СССР.Как вам такие хитрожопые?
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16 час.
Eduard
Осетия и Абхазия не ваши территории! Путин вообще должен вернуть всех в Россию силой.Вот вам союзники и партнеры,а не крысы!
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16 час.
Eduard
Этр как Прибалты переписывают историю под себя.Литовцы,латыши и эстонцы,это простр племена крестьян которые да жили и рабоиали в прле в Прибалтике.Но какнтр вдрун оказались&quot;хозевами&quot; на шведских землх и городах.Причем ни купив,ни воевав,а так переврали и все.В любой страее Европы естт сотни представителей чужих стран,турки жк не орут,чтр Германия их например.Вот эти кркстьяне умудрились в 1918 году Ленина увещевать,что бы и &quot;нечастным крестьнам&quot; всё отдал.Тот помира сказал:&quot;Хрен с вами забирайте,мне все равно капец!
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16 час.
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