МИД Грузии объяснил причину невозможности восстановить отношения с Россией

Хитрость грузин:"Грузия имеет прав на Независимость от СССРа вот Осетия и Абхазия не имеют право на Независимрсть.Хотя все они входили в СССР.Как вам такие хитрожопые?

Осетия и Абхазия не ваши территории! Путин вообще должен вернуть всех в Россию силой.Вот вам союзники и партнеры,а не крысы!

Eduard

Этр как Прибалты переписывают историю под себя.Литовцы,латыши и эстонцы,это простр племена крестьян которые да жили и рабоиали в прле в Прибалтике.Но какнтр вдрун оказались"хозевами" на шведских землх и городах.Причем ни купив,ни воевав,а так переврали и все.В любой страее Европы естт сотни представителей чужих стран,турки жк не орут,чтр Германия их например.Вот эти кркстьяне умудрились в 1918 году Ленина увещевать,что бы и "нечастным крестьнам" всё отдал.Тот помира сказал:"Хрен с вами забирайте,мне все равно капец!