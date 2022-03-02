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Хочет ли Ловрен разорвать контракт с «Зенитом»?

Хочет ли Ловрен разорвать контракт с «Зенитом»?

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что защитник Деян Ловрен хочет разорвать контракт с клубом.

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