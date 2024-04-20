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Как убрать пленку с пластикового окна: способ, который поможет даже тогда, когда о пленке забыли на несколько лет

Наверное, эта простая истина известна каждому, кто когда-либо затевал ремонтные работы у себя дома.А заключается она в том, что транспортировочную пленку с пластиковых окон стоит снимать сразу же после их установки.

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