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Бадоса снялась с турнира в Монреале

Она не выступала после «Уимблдона» из-за проблем со спиной. «Небольшие новости: я делаю все, чтобы как можно скорее вернуться, но мое тело еще не готово.

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