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Власти нескольких регионов Украины объявили воздушную тревогу

Власти нескольких регионов Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги звучат сразу в нескольких регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

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