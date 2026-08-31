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В России утвердили запуск 5G: операторы смогут использовать существующий диапазон и получат новый

В России утвердили запуск 5G: операторы смогут использовать существующий диапазон и получат новый

Начнут с городов-миллионников В пресс-службе Минцифры РФ сообщили, что состоялось заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), на котором было принято решение по развитию сетей пятого поколения в России.

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