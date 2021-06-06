Тайлер Хирро и Катя Элиз Хенри ждут ребенка

Защитник «Майами» Тайлер Хирро и его девушка инстаграм-модель Катя Элиз Хенри ждут ребенка. Хирро опубликовал их совместную фотографию и написал: «Не нужен список пожеланий, мне уже сделали подарок».
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