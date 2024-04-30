Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у русского философа Александра Дугина. Как подчеркнул учредитель Царьграда Константин Малофеев, "Такер Карлсон посчитал, что кроме Путина символом сегодняшней России является Дугин".
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