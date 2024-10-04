Янник Синнер: «Вне корта мы с Алькарасом очень похожи»

– Мы знаем, что с тех пор, как вы в последний раз были в Шанхае, вы сильно выросли как игрок: сейчас вы №1 в мире, двукратный чемпион «Больших шлемов», но насколько вы выросли как личность? – Возможно, это даже важнее, чем быть хорошим игроком.