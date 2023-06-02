Какой сегодня праздник: 2 июня – День здорового питания

День здорового питания и отказа от излишеств в еде появился относительно недавно: в 2011 году. Он задумывался как отечественный ответ американскому "дню обжорства" – дню, когда можно есть все, что захочется.
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